Bartın Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Akademik yıl açılış törenine katıldı
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Törenine katıldı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Törenine katıldı.
Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 Akademik Yılı’nın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek “Yükseköğretimde, bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim-öğretime başlamanın sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle, üniversitelerimizde eğitim-öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından, üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından ilk kez 2017-2018 eğitim öğretim yılında verilen “YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri”, ödül almaya hak kazanan akademisyenlere ve üniversitelere verildi.