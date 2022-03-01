banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kısıtlamalar yarın kaldırılabilir!
Kısıtlamalar yarın kaldırılabilir!
Ekmeğin kilogram fiyatı 14.28 lira oldu
Ekmeğin kilogram fiyatı 14.28 lira oldu
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!

Bartın Üniversitesi ‘Bölgesel Kalkınma’ odağında öncü çalışmalar yapıyor

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda bölgesel kalkınma, kalite ve sürdürülebilir gelişim başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

BARTIN 01.03.2022, 17:39
Bartın Üniversitesi ‘Bölgesel Kalkınma’ odağında öncü çalışmalar yapıyor

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda bölgesel kalkınma, kalite ve sürdürülebilir gelişim başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bartın Üniversitesi bilimsel, kültürel, sanatsal ve idari anlamda elde ettiği başarılarla dolu yılları geride bırakarak, bölgesinde öncü bir üniversite olma yolunda önemli adımlar attı. Bu kapsamda “Daha İyi Bir Bartın Üniversitesi” için düzenlenen akademik kurul toplantılarında bölgesel kalkınma, kalite ve sürdürülebilir gelişim başta olmak üzere birçok konuda görüşler alındı. “Birlikte Başarıyoruz” anlayışıyla 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirilen toplantılar Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun başkanlığında gerçekleştirildi.

“Sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle gayret gösteriyoruz”

Bartın Üniversitesinin bilimsel alanda kat ettiği yolun önemine değinen Rektör Uzun, bu yükselişi sürdürülebilir bir şekilde ve artarak devam etmesi noktasında gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yerimizi her geçen gün yükseltmeyi başarıyoruz. Gerek yayın sayıları gerek yapılan atıf sayıları olsun geride bıraktığımız 5 yılda önemli bir ivme kazandık. Elbette Üniversitemizin yükselişi bunlardan ibaret değil. Proje anlamında da büyük bir gelişim gösteriyoruz. Değerli öğretim elemanlarımızın gayretleri sonucunda proje sayılarımızı önemli oranda arttırdık. İnanıyorum ki gelecek yıllarda da bu büyümemiz sürecek ve Üniversitemizin adını daha üst sıralarda görmeye devam edeceğiz” dedi.

Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı ile birlikte belirlenen hedeflere yönelik yapılan çalışmaların önemine atıfta bulunan Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı ile birlikte ‘Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite’ ekseninde sürdürdüğü çalışmalar neticesinde kararlı adımlar attık. Kalite kültürünü tabana yaymaya ve bunu sürdürülebilir kılmaya gayret gösterdik. Hedefler belirledik, planlamalar yapıp uygulamaya koyduk. Bunun sonuçlarını görüyor olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

“Bölgesel kalkınma ekseninde geleceğimize değer katıyoruz”

Rektör Uzun, üniversite olarak bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederek “Ülkemizin gelişim stratejileri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyor ve bölgemizle iş birliği içinde önemli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ ihtisaslaşma alanına yönelik çalışmalarımız tüm paydaşlarımızın ortak katkısıyla ilerliyor. Bölgemizde gelişebilecek muhtemel sektörler üzerinde yetkin akademik kadromuzla oldukça verimli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu çabalarımızı artırarak devam ettirme kararlılığında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Akredite olan program sayıları artırmaya devam ediyoruz”

Bartın Üniversitesinin kalite yolculuğunun hızlanarak sürdüğünü aktaran Rektör Uzun, “2020 yılında 4 programın akredite olduğu, 2021 yılında bu sayının 5’e çıktığı Üniversitemizde çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. 5 programın daha akreditasyon sürecinin devam ettiği Üniversitemizin böylece fiziki yeterlilik, akademik donanım, bilimsel olanaklar ve eğitim-öğretim noktasında yetkinliği de tescillenmiş oluyor. Bu süreci önemsiyor ve üzerinde titizlikle duruyoruz” şeklinde ifadelere yer verdi.

“Bartın Üniversitesi, öğrenci projelerinde bir marka oldu”

Proje kültürünün yaygınlık kazanması için gösterilen gayretlere de değinen Rektör Uzun, “Proje Tabanlı Öğrenme” hedefleriyle devam eden çalışmalar önemli başarıları beraberinde getirdiğini söyledi.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi 2019 yılından bu yana öğrenci projelerinde gösterdiği ivmeyi yukarılara çıkarmaya devam ediyor. Son olarak 2021 yılı birinci dönem sonuçları açıklanan program kapsamında 96 projeyle en fazla başvuru yapan ikinci yükseköğretim kurumu olan Bartın Üniversitesinin 52 projesi kabul edildi. Bu süreçte öğrencilerimizi ve onlara değer katan çalışmalarıyla akademik insan kaynağımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimizi nitelikli bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz”

Öğrencileri tüm çalışmaların merkezine alan bir anlayışla eğitim-öğretime devam ettiklerini aktaran Rektör Uzun, “Nitelikli araştırma ve projelerle yeni bilgiler üretmek, gelecek nesilleri rekabet gücü yüksek, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek en önemli hedefimizdir. Bu noktada gençlerimizi çağımızın şartlarını uygun bir şekilde hazırlamak, onların edindiği bilgilerin dışında tecrübelerini de arttıracak bir noktaya ulaştırmak için teşvik etmeye devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda yer almalarını, teknoloji üreten bir ülke hedefine katkı sunmalarını istiyoruz. Çift anadal ve yandal, Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi programlardan yararlanmaları için gayret gösteriyoruz. 3 artı 1 ile 7 artı 1 eğitim modeliyle işyeri eğitimlerini en iyi şekilde almalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

“Tercih edilen bir üniversiteyiz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmalar, elde edilen başarılar ve kaliteli eğitim-öğretim ortamı kamuoyunda ilgi gördüğünü de aktararak konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Elde edilen başarılar neticesinde uluslararası öğrencilerin de tercih ettiği bir yükseköğretim kurumu olan Bartın Üniversitesi, son 5 yılda ülke sayısındaki çeşitliliği 4 kat, uluslararası öğrenci sayısını da 7 kattan fazla artırmayı başardı. Türkiye’nin 81 ilinden öğrencileri olan Bartın Üniversitesi 5 kıtadan ve 69 ülkeden bileşenlere sahip büyük bir aile oldu. Ülkemizin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasına girmek için yoğun bir tempoda ilerlediğimiz bu süreçte her bir bileşenimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdiki hedefimiz ise gösterdiğimiz performansı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek.”

Toplantılarda görüş alışverişinde bulunuldu

İki hafta süren toplantılarda “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere devam eden çalışmalar ve planlanan hedefler üzerine değerlendirmeler de yapıldı. Eğitim-öğretim stratejileri, kalite süreçleri, yerelde uluslararasılaşma çalışmaları başta olmak üzere birçok konu üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Yorumlar (0)
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18