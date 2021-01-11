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Bartın Üniversitesi 3 “Star” öğrenci çıkardı

Bartın Üniversitesi’nden 3 öğrenci, TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla başlattığı Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

BARTIN 11.01.2021, 12:12
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Bartın Üniversitesi 3 “Star” öğrenci çıkardı

Bartın Üniversitesi’nden 3 öğrenci, TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla başlattığı Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvuru sonuçları açıklandı. Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri Hilal Taşçı, Büşra Ekin ve Ahmet Çelik “STAR” olarak desteklenmeye değer görüldü.

Öğrenciler önemli deneyimler kazanacak

Öğrencilerden Hilal Taşçı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin’in yürüttüğü “Tavşan Serumu” adlı projede stajyer olarak çalışmalara katılacak. Büşra Ekin, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yavuz Erden’in “İnsan Kolon ve Meme Kanseri Hücre Serilerinde Antikanserojenik Etkilerin Belirlenmesi: İn Vitro Bir Çalışma” konulu projede; Ahmet Çelik ise Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Kısa’nın “Çeşitli Endemik Bitkilerin Tıbbi Öneme Sahip Enzimler Üzerine İnhibitör Etkilerinin ve Fenolik İçeriklerinin Araştırılması” adlı projede deneyim sahibi olma fırsatı yakalayacak.

Bir “STAR” da Bartın Üniversitesi’ne

Öte yandan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğrencisi Ahmet Abdullah Keleş de Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Yılmaz’ın “Öğrenme Analitikleri ile Desteklenmiş Uyarlanabilir Dinamik Zeki Öğretim Sisteminin Tasarımı ve Değerlendirilmesi” projesinde stajyer öğrenci olarak yer alacak.

“STAR öğrenciler bilimsel gelişimimize katkılar sunacak”

Araştırma ekosistemine katkı sağlayacak gençlere verilen fırsatın önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, STAR programıyla önemli tecrübeler kazanacak öğrencilerin Milli Teknoloji Hamlesine değer katacaklarını ifade etti.

Rektör Uzun, “Yenilikçiliğe, üretime, Ar-Ge çalışmalarına ve bilim insanı olmaya yönlendiren önemli bir program olan ‘STAR’ ile lisans öğrencileri entelektüel becerilerini geliştirebilecekleri bir imkana daha kavuşmuş oldular. TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen program ile öğrencilerimizin edindikleri tecrübelerle ülkemizin gelecek hedeflerine giden yolda ciddi adımlar atacaklardır. ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla proje tabanlı öğrenme stratejimize katkı sunacak bu programda ‘STAR’ olma başarısı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da hassasiyetle üzerinde durduğu bu program ile öğrencilerimizin üreten ve gelişen Türkiye hedeflerine değer katacaklarına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle teşvikleri ve iyi dilekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla gençlerimize yeni imkanlar sunan ve onlara olan inancı ortaya koyan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK üyelerimize ve öğrencilerimizin geleceğe dönük çalışmalar yapma noktasında destekleyerek kendilerini kanıtlama imkânı sunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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