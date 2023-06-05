Bartın pedaldaşlar bisiklet yollarının artırılmasını talep etti

Bartın’da pedaldaşlar bisiklet yollarının arttırılmasını istedi.

Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Artar "2018’den bu yana kutlanan 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününü Bartın’da yaşayan tüm vatandaşlarımızı kısa bir şehir turunda buluşturarak taçlandırmak için buluştuk. Bartın Belediye başkanımız Hüseyin Fırıncıoğlu, ilçe belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunar. Bartın’ın merkez dahil tüm ilçeler ve turizmde odak olmuş sahil kesiminin bisikletle erişime uygun hale getirilmesini ve bisiklet dostu bisiklet yollarının daha fazla artırılmış kent olarak tanınması arzulanmaktayız" diyerek sözlerini tamamladı.