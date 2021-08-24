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Bartın İl Jandarma Komutanlığına J. Kd. Alb. Ersin Aslan atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Bartın İl Jandarma Komutanlığına J.Kd.Alb.Ersin Aslan atandı

BARTIN 24.08.2021, 11:51
Bartın İl Jandarma Komutanlığına J. Kd. Alb. Ersin Aslan atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Bartın İl Jandarma Komutanlığına J.Kd.Alb.Ersin Aslan atandı

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararnamesiyle Kilis İl Jandarma Komutanı olarak görevli J. Kd. Alb. Ersin Aslan Bartın İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Bartın İl Jandarma Komutanı Alb. Fahri Semiz ise Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıtalar Grup Komutanı olarak atandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığına J.Kd.Alb.Ersin Aslan’ın önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor.

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