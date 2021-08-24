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Bartın İl Jandarma Komutanlığına J. Kd. Alb. Ersin Aslan atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Bartın İl Jandarma Komutanlığına J.Kd.Alb.Ersin Aslan atandı
BARTIN 24.08.2021, 11:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Bartın İl Jandarma Komutanlığına J.Kd.Alb.Ersin Aslan atandı
Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararnamesiyle Kilis İl Jandarma Komutanı olarak görevli J. Kd. Alb. Ersin Aslan Bartın İl Jandarma Komutanı olarak atandı.
Bartın İl Jandarma Komutanı Alb. Fahri Semiz ise Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıtalar Grup Komutanı olarak atandı.
Bartın İl Jandarma Komutanlığına J.Kd.Alb.Ersin Aslan’ın önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor.