Bartın Gençlik Spor Kulübü yarı finale damga vurdu

15-17 Nisan 2022 tarihleri arasında Erzincan’ da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final müsabakalarında Bartın Gençlik spor Kulübü sporcuları derece elde etti.

Erkekler 46 kg’da Fahri Ada Türkcan bronz madalya kazanırken kızlar +63 kg’da Nazmiye Ceren Cebecioğlu altın madalya kazandı. Judo antrenörleri Mustafa Uykan "Nazmiye Ceren Cebecioğlu elde etmiş olduğu birincilik ile bireysel olarak Mayıs 2022’ de Konya’ da yapılması planlanan Analig Judo Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazandı" dedi.