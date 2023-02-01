Bartın Gazeteciler Derneği’nde kadın başkan dönemi

Bartın Gazeteciler Derneği Başkanlığı’na Nihal Karaman seçildi. Seçimde bir ilk gerçekleşirken Karaman, derneğin ilk kadın başkanı oldu.

-Bartın Gazeteciler derneği olağan kongresinde ’kadın başkan’ dönemi gerçekleşti. Bartın Belediyesi Kültür Merkezi ve Kent Belleği Araştırma Kütüphanesi konferans salonunda gerçekleştirilen olağan kongrede tek liste ile seçime giden Nihal Karaman, görevi Bartın Gazeteciler Derneği Başkanlığı görevini yapan Hacı Bulut’tan devraldı. Bartın’da ilk defa kadın gazeteci, gazeteciler derneği başkanlığına seçilmiş oldu.