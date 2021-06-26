Bartın Dernekler Federasyonundan Rektör Uzun’a ziyaret

Bartın Dernekler Federasyonu (BARFED) Başkanı Mehmet Yılmaz ve beraberindekiler Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Ziyarette, Bartın Dernekler Federasyonu (BARFED) Başkanı Mehmet Yılmaz, Başkan Yardımcısı Osman Kağıtçı ve Bartınlı iş insanı Ramazan Çeliker yer aldı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi’nin bulunduğu yerden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunma hedefleri bulunmaktadır. Bu şiarla 70’den fazla ülkeden öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm bileşenlerimizle durmadan çalışıyoruz. Hedefimiz iç ve dış paydaşlarımızın tamamıyla etkin bir iş birliğinde bulunmak ve ortak aklı harekete geçirerek yaptığımız çalışmalarla değer üretmektir. Bu düşüncelerle nazik ilgileri için BARFED Başkanı Mehmet Yılmaz’a, Başkan Yardımcısı Osman Kağıtçı’ya ve iş insanı Ramazan Çeliker’e teşekkür ediyorum” dedi.

Yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür eden Yılmaz ise Bartın Üniversitesindeki çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini belirterek gurur duyulacak başarıların Bartın’ın marka değerini arttırdığı ve gelişimine değer kattığının altını çizdi.