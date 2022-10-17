Bartın Barosundan madenci ailelerine ve işçilerine ücretsiz avukat kararı

Bartın Baro Başkanı Av. Ferhat Parlatır, Bartın’daki maden kazasında mağdur olan aileler ve işçiler için ücretsiz avukat tayini konusunda karar alındığını belirtti.

Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır, adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Baro olarak maden kazası ile ilgili süreci sonuna kadar takip edeceklerini belirterek, “Bartın Barosu olarak avukatlık kanunu bize vermiş olduğu yetkiyle hukuk üstünlüğünü savunmak adına olayın en başından beri soruşturmanın takipçisi olacağımızı beyan etmiş, bu çerçevede bugün itibariyle delilerimizin toplanması, şikayet dilekçemizi sunmak için Amasra Cumhuriyet savcılığına gelmiş bulunmaktayız. Başsavcımızla da sürecin başından beri görüşme halindeyiz. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Amacımız bundan sonra bu ülkede herhangi bir şekilde madende kazanın olmaması ve canların yitirilmemesidir” dedi.

Yakın bir zaman içerisinde soruşturma sürecinde hızlı gelişmeler olacağını ifade eden Parlatır, “Çok yakın bir zaman süreci içerisinde hızlı gelişmeler gerçekleşecek şu an itibarıyla zaten burada soruşturmayı yürüten savcılarımız bulunmaktadır. Biz adaletin tecellisi için buradayız kamuoyunda anlatılan delillerin karartılması gibi endişelilere Mahal vermemek adına tüm avukatlarımız görevi başındadır herhangi bir belge ve bilgisi olan arkadaşları baromuzda iletişime geçmesini istirham ediyorum" diye konuştu.

Parlatır, maden kazası çerçevesinde mağdur olan ailelere ve işçilere ücretsiz avukat tayini için karar aldıklarını söyledi.