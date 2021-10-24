Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği yarın başlıyor

Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin açılış töreni yarın yapılacak.

Bartın Üniversitesi’nde Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin dördüncüsü yarın gerçekleştirilecek. İhtisas odaklı akıllı teknolojiler alanındaki tematik etkinliğe, Türkiye’nin farklı illerinden lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra “Benim de bir fikrim var” diyen her kesimden katılımcılar tarafından yüzlerce başvuru yapıldı. İki gün sürecek olan etkinlikte ASELSAN, TPAO, TÜBİTAK ve TÜSEB gibi çok önemli kurumların yöneticileri sunumlarıyla katkı sağlayacak.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, tüm katılımcılar için kendilerini yeniden keşfetme bağlamında ufuk açıcı olacağı kanaatinde olduklarını söyledi.