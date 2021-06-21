25 ülkeden bilim insanları Bartın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen “Pandemi Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi Uluslararası Kongresi” 25 ülkeden 200 bilim insanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen kongre, 7 oturumda 40 farklı salonda canlı olarak gerçekleştirildi. İki gün süren uluslararası toplantılarda çeşitli ülkelerden katılımcılar salgın sürecinde yabancı dil öğretimi konusunda bilgiler aktardı.

“Yabancı dil öğretimiyle ilgili güncel konular tartışıldı”

Kongrede konuşulan konuların önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yabancı dil konusunun çok boyutlu bir mesele olduğunu biliyoruz. Birçok bağlamsal faktör dil öğretiminde etkili olmaktadır. Bir de bunlara tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgın süreci de önemli bir faktör olarak eklenmiştir. Eğitimde dijitalleşmenin gündemde olduğu günümüzde salgın ile birlikte sürece hızlı bir giriş yapmış bulunmaktayız. Yapılan araştırmalar dijital eğitim sürecinde belli bir oranda doyuma ulaşıldığını gösterse de daha etkin bir sürecin devreye alınabilmesi için yapılacak işler olduğunu biliyoruz. İşte bu noktada güncel bir bakış açısıyla düzenlenen bu kongreyi oldukça önemli bulmaktayım. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi ve farklı ülkeden katılımcılarımızı oluşturdukları değer için kutluyor ve teşekkür ediyorum.” dedi.

“Bildiriler uluslararası bir yayınevinde kitap olarak basılacak”

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı ise farklı ülkelerdeki katılımcıları bir araya getiren kongredeki bildirilerin kitap olarak yayımlanacağını aktararak “Kongremiz iki gün boyunca 7 oturumda ve 40 farklı salonda icra edilmiştir. Kongremize ayrıca 25 ülkeden 200 katılımcı değerli görüşleriyle iştirak etmiştir. Otumlar boyunca yabancı dil öğretimindeki modern yöntemlerle ilgili temel konuları tartışmak, karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulunmak ve yarar sağlayan akademik ilişkiler kurmak için çeşitli ülkelerden bilim insanları, düşünürler ve uzmanlar konuşmalar yaptılar. Kongredeki bildiriler uluslararası bir yayınevinde hakem ve editör incelemesinden geçildikten sonra kitap olarak basılacaktır. Bu vesileyle Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve kongre düzenleme kurulu başkanı Doç. Dr. Mahmud Kaddum hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Yoğun bir talebin olduğu kongre başarıyla tamamlandı”

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve kongre düzenleme kurulu başkanı Doç. Dr. Mahmud Kaddum ise kongreye olan ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirerek “Kongrenin ilan edildiği ilk günden bu yana, çalışmalara katılmak için talepler yağdı. Kongre ismi ve konu başlıkları, uzaktan eğitimi kullanan her akademisyeni ilgilendiren ve yüz yüze eğitimle arasındaki temel farklılıkları inceleyen bu dönemlerde en çok konuşulan konuları içeriyordu. Bundan dolayı kongre oturumları boyunca, yabancı dil öğretimindeki modern yöntemlerle ilgili temel konuları tartışmak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak ve yarar sağlayan akademik ilişkiler kurmak için çeşitli Arap, İslam ve Avrupa ülkelerinden çok değerli katılımcılar kongreye katılım sağladı. Çok önemli çıktılar elde edilmesi ve kongrenin başarıyla tamamlanması bizim en büyük gurur kaynağımız oldu. Bu düşüncelerle Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sedat Yazıcı ile birlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.