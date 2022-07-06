15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz, Rektör Uzun’u ziyaret etti

Hain darbe girişimini engellemek için 15 Temmuz Köprüsünde yaralanarak, geçirdiği 47 ameliyat sonrası sağ bacağını kaybeden Gazi Sabri Gündüz, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Ziyarette, 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı verilen kahramanca mücadeleden bahseden Gazi Sabri Gündüz, yaşananların unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizdi. Bartın Üniversitesinde (BARÜ) bu noktada gösterilen gayretlerin önemine dikkat çeken Gündüz, yakın ilgileri ve hassasiyetleri için BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkür etti.

Türkiye’nin yarınları için canı pahasına gösterdiği mücadele ve fedakarlıktan dolayı Gündüz’e teşekkürlerini ileten Rektör Uzun ise “15 Temmuz 2016 tarihinde, gizli ve sinsi bir örgüte karşı milletimiz imanı ve cesaretiyle şanlı bir istiklal mücadelesini daha kazandı” dedi.

Hain gecede ülkemizin geleceğine zincir vurmayı deneyenlerin hüsrana uğradığını aktaran Rektör Uzun, “Rabbim’in yardımı ve milletimizin ‘Türkiye Aşkına’ gösterdiği cesaretle hain darbe girişimi başarısızlığa uğratılmıştır. Hainlerin kurşunları ve bombaları, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlenen milletimizin çıplak ellerine ve imanına karşı mağlup olmuştur. Bu duygularla başta 15 Temmuz kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. Bartın’ın yiğit evlatlarından olan kardeşimiz Sabri Gündüz’e de fedakârlığı ve cesareti için teşekkür ediyor, kendisine Allah’tan şifa ve ailesiyle birlikte güzel bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.