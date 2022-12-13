11. Kimya AR-GE Proje Pazarından BARÜ’ye ödül

Bartın Üniversitesinden (BARÜ) Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy’un güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştüren “Akıllı Pencere Sistemi” projesi “11. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı” yarışmasında ikincilik ödülü aldı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) destekleriyle İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 11. Kimya Ar-Ge Proje Pazarında kazananlar açıklandı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen yarışmanın “Boyalar ve Yapıştırıcılar” kategorisinde Bartın Üniversitesinden (BARÜ) Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy’un “Standart Işıldayan Film Üretimi ve Potansiyel Enerji Uygulamaları” başlıklı projesi ikincilik ödülü almaya hak kazandı.

Dr. Aksoy, akıllı pencere sistemlerinde güneş ışığını hasat ederek elektrik üretebilen, düşük maliyetli, yüksek verimli, yerli ve milli bir teknoloji sunduğu projesiyle ödüle layık görüldü. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde ettiği başarıdan dolayı Dr. Aksoy’u tebrik ederek ‘yerli ve milli üretim’ ile ‘yüksek teknolojiye geçişin’ ülkemizin gelecek hedeflerine giden yolda anahtar kavramlar olduğunu ifade etti.

Rektör Uzun, “Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda büyük gayret gösteriyoruz. Oluşturduğumuz ekosistemle bulunduğumuz yerden başlayarak ortak geleceğimize katkı sunmayı hedeflemekteyiz. Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet etme vizyonuyla çıktığımız bu yolculukta değer üreten tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki nitelikli bilgi üretme ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusundaki çabalarımız artarak devam edecek, gurur verici sonuçlara ulaşacaktır” diye konuştu.