1. PDR Günleri, alanın önemli isimlerini öğrencilerle bir araya getirdi

Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kulübü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “1. PDR Günleri” etkinliğinde yurt içi ve yurt dışından alanın önemli isimleri öğrencilerle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kulübü tarafından gerçekleştirilen ve 2 gün süren etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Tribünde değil odağında ol” anlayışıyla hareket eden ve alanın değerli isimlerini bir araya getiren öğrencileri düzenledikleri etkinlik dolayısıyla tebrik etti. Yoğun ilginin olduğu etkinliğin TÜBİTAK projeleri ile entegre edilebileceğini de ifade eden Rektör Uzun, psikolojik sağlamlığın günümüzde en çok ihtiyacımız olan bir kavram olduğunu vurguladı.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programının yapılan değerlendirmenin ardından akredite edildiğini ifade ederek “Hep daha iyisini hedefleyerek öğrencilerimizi geleceğe hazırladığımız kalite yolculuğunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programının kalite standartlarına uygunluğu tescillenmiştir.” dedi.

Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen programları yakından takip ettiğinin altını çizen Türk PDR Derneği Genel Başkanı Uzm. Psk. Dan. Oğuz Özat ise öğrencilerin ilgilerinin ve mesleğe olan duyarlılıklarının yüksek olduğunu ve Bartın Üniversitesi’nin genç bir üniversite olmasına rağmen etkili bir bilim merkezi olduğunu kaydetti.

Etkinliğin açılış toplantısında Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burcu Duman ve PDR Kulübü akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak Akyüz de birer konuşma yaparak eğitim-öğretim süreçleri ve gelecek planlamaları konularında bilgiler verdi.

İki gün süren etkinlikte, Ohio Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Christine Suniti Bhat “Nurturing the Hero In You”, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Yalçın “Psikolojik Danışmanlar İçin Özfarkındalık ve Yılmazlık”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş “Türkçe Bir Kavram Olarak Yılmazlık”, TED Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nilüfer Havva Voltan Acar “PDR’de Yanlış Kullanılan Sözcükler”, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Gürgan ise “Yılmazlık Odaklı Yaşam Becerileri” adlı konuşmalarını yaptı.

Programda ayrıca Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Aydın “Kabul Kararlılık Terapisi ve Psikolojik Sağlamlık”, Ankara Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Tansu Mutlu Çaykuş “Çocuklarda Travma”, Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Pınar Özdemir “Yakın İlişkiler Psikolojik Sağlamlığı Nasıl Etkiler?” başlıklı sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi.

Karşılıklı soru ve cevapların alınmasıyla son bulan etkinlikte, göstermiş oldukları üstün gayretler dolayısıyla PDR Kulüp Başkanı Kübra Nur Taşköprü, Kulüp Başkan Yardımcısı Mustafa Toran ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Battal Seyfi, Şeyhmus Alak ve Zeynep Aşut’a teşekkür belgeleri verildi.