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Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı

Güncel 04.01.2021, 13:04
Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı
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Kahramanmaraş’ta Menzelet Barajı altında kalan Şadalak köyü, suların çekilmesiyle 36 yıl sonra gün yüzüne çıktı