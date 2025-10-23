TL ve YP mevduatlarında yükseliş

Verilere göre, bankalardaki Türk lirası (TL) cinsi mevduatlar bir haftada %3 artışla 14 trilyon 386 milyar 610 milyon 451 bin liraya, yabancı para (YP) cinsi mevduatlar ise %5 artışla 9 trilyon 104 milyar 917 milyon 586 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı 256 milyar 668 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 218 milyar 263 milyon doları yurt içi yerleşik kişilerin hesaplarında yer aldı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin YP mevduatları 17 Ekim itibarıyla 2 milyar 292 milyon dolar arttı.

Tüketici kredilerinde düşüş yaşandı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri ise aynı dönemde gerileme kaydetti. Toplam tüketici kredileri, geçen haftaya göre %0,5 azalarak 5 trilyon 97 milyar 412 milyon 138 bin liraya düştü.

Kredi türlerine göre dağılım şu şekilde gerçekleşti:

Konut kredileri: 633 milyar 258 milyon 579 bin TL

Taşıt kredileri: 48 milyar 877 milyon 263 bin TL

İhtiyaç kredileri: 1 trilyon 936 milyar 892 milyon 713 bin TL

Bireysel kredi kartları: 2 trilyon 478 milyar 383 milyon 583 bin TL

Toplam kredi hacmi 20,7 trilyon lirayı geçti

Bankacılık sektörünün, TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Ekim ile biten haftada 86 milyar 275 milyon 166 bin lira artarak 20 trilyon 700 milyar 911 milyon 150 bin liraya ulaştı.