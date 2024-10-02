Bank of America yayınladığı bir bildiri ile, "Bazı müşteriler bugün hesaplarına ve bakiye bilgilerine erişimde sorun yaşıyor. Bu sorunlar ele alınıyor ve büyük ölçüde çözüldü. Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." mesajını paylaştı.

Bank of America'daki erişim sorunları bugün öğleden sonra başladı.

Bank Of America'nın sosyal medya hesaplarında banka müşterilerinin yaptığı paylaşımlardan bazıları şöyle:

"Hesaplar hala bakiye göstermiyor ve transfer edilemiyor. Banka neden olup bitenler hakkında herhangi bir güncelleme yapmadı? Bu tamamen kabul edilemez."

"Şu anda Bank of America hesaplarında 0 dolar gösteren başkaları da var mı?"

"Bank of America web sitesinde tüm hesaplarda 0 dolar gösteren bir tür aksaklık var ve dürüst olmak gerekirse, herkese acı ve ızdırap için biraz nakit borçlu olduklarını düşünüyorum çünkü bu bir an için aşırı stresliydi,"

Başka bir kullanıcı ise hesap bakiyesini gösteren bir ekran resmi alarak bankanın sosyal medya hesabından "Az önce giriş yaptım. Gördüğüm tek şey bu. Bakiyemi henüz göremiyorum." notuyla paylaştı.