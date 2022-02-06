Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında RH. Bandırmaspor sahasında karşılaştığı BS Ümraniyespor maçı ardından teknik sorumlular maçı değerlendirdiler.

RH. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Ligdeki bulunduğu konumundan dolayı Ümraniyespor’u tebrik ediyorum. Bugün sahada iyi bir mücadele sergiledik. Bizim için bu maçın önemi büyüktü. Her maçımızda seyircilerimiz artarak ilerliyor. Kazanmamız gereken bir maçtı. Üst takımlara yaklaşmak istiyorsak puansal anlamda bu maç bizim için çok önemliydi. Takım olarak iyi hazırlandık, iki tane güzel gol bulduk. Bundan sonraki süreçte 14 tane daha maçımız var. İstediğimiz hedefe gitmek istiyorsak, her maça aynı ciddiyette hazırlanmamız lazım. Bu maçta da yeterli pozisyonları bulduk. Ligin üst sıralarında olmak istiyorsak, bunun için gerekli çalışmaları yapmak istiyoruz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise maça çok iyi başladıklarını belirterek, “İyi paslar kullanamadığımız, frikikler ve sonlandıramadığımız bir 15 dakikalık bir bölümde, ne yazık ki ilk yarı gol yedik. Uzaktan gol yeme alışkanlığımız maalesef devam ediyor. Bugün de iki tane golü bir duran topla ve bir de hareketli topla mağlup olduk. Bandırmaspor hocasını ve sporcularını tebrik ediyorum. Kazanmayı çok istediğimiz bir müsabakaydı. Ne yazık ki 2-0 mağlup olarak dönüyoruz. Sonuna kadar nasıl buraya kadar getirdiysek, bundan sonraki yarışın içinde isek böyle devam edeceğiz. Bandırmaspor’a başarılar diliyorum" diye konuştu.