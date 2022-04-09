Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Bandırmaspor sahasında Boluspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan RH Bandırmaspor Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel, “Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Maçı oynadıktan sonra diğer maç daha da önemli hale geliyor. Boluspor maçına çok iyi hazırlandık. Bu maçta bulduğumuz gollerle ilk devreye güzel giriş yaptık. İkinci yarıda maçı maçı bırakmadan kontrolü elimizde tuttuk. Bundan sonraki süreçte Kocaeli maçımız var. En iyi şekilde hazırlanarak deplasmanda puan alarak Bandırma’ya döneriz” dedi.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik sorumlu Reha Kemal Enginer, “Kafamızda ligi bitirmiş gibi oynayan bir takım. Oynanan oyundan zaman zaman üzüntü duydum. Özellikle oynanan oyundan ziyade skora, futbola, rakibe tepki göstermemekten zaten maç başladığı gibi 2 gol yedir. Sanki maçı bitirdik. Kötü bir gidişat var, toparlamamız lazım. Sahaya koyduğumuz performans iyi değil. Bir an evvel takımı toparlamamız lazım” ifadelerini kullandı.