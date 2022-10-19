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Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 - Ofspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Balıkesirspor sahasında Trabzon ekibi Ofspor’u konuk etti. Ofspor 68. dakikada Oktay Bala’nın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek üst tura çıkan taraf oldu.

BALIKESİR 19.10.2022, 16:08
Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 - Ofspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Balıkesirspor sahasında Trabzon ekibi Ofspor’u konuk etti. Ofspor 68. dakikada Oktay Bala’nın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek üst tura çıkan taraf oldu.

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