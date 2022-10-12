ZİHA’nın ilk denemeleri yapıldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen Zeytinde İnsansız Hava Aracı (ZİHA) projesinin ilk deneme çalışmasına katıldı.

Edremit Zeytincilik Üretme İstasyon Müdürlüğü’nün Gömeç İlçesinde bulunan Damızlık ve Mahsuldar Ağaçlar Bahçesinde gerçekleştirilen programla zeytin bahçelerinde zehirli yem kısmi dal tekniği ile pestisit uygulamalarında ZİHA kullanım olanaklarının araştırılması amacıyla deneme çalışmaları yapıldı.

Proje çalışmaları dahilinde, yer alet ve makineleri ile ilaçlamanın yapılamadığı veya çok zor yapıldığı zeytin bahçelerinde havadan ZİHA’larla ilaçlamada kullanılan mevcut bum ve ilaçlama memelerini birbiriyle kıyaslayarak pestisit sürüklenme durumu belirlenecek. Ayrıca uygun damla çapını sağlayacak zehirli yem kısmi dal ilaçlama tekniği gibi tekniklere uygun bum ve meme tipleri tespit edilerek, meme debisi, uygulama normu, uçuş yüksekliği, uçuş hızı gibi ilaçlama parametrelerinin optimal değerleri tespit edilecek.

Zeytin üretimi alanında büyük önem taşıyan çalışmaların denmesinin yapıldığı programa Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Gömeç Kaymakamı Şeref Gülyer, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da katıldı.