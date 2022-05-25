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ZİHA’ların hedefinde sivrisinekler var

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek popülasyonunun önüne geçmek için DSÖ’nün onayladığı biyosidal ürünleri ZİHA ile havadan sulama kanalları, sazlık ve geniş su birikintilerinin üzerine bırakıyor. Suda çözülen ve çevreye herhangi bir zararı olmayan ilaçlar geniş bir alanda larvaları imha ediyor.

BALIKESİR 25.05.2022, 13:57
ZİHA’ların hedefinde sivrisinekler var

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek popülasyonunun önüne geçmek için DSÖ’nün onayladığı biyosidal ürünleri ZİHA ile havadan sulama kanalları, sazlık ve geniş su birikintilerinin üzerine bırakıyor. Suda çözülen ve çevreye herhangi bir zararı olmayan ilaçlar geniş bir alanda larvaları imha ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 20 ilçe belediyesi ile koordineli olarak haşere ile mücadeleye başladı. İlçelere araç, ekipman ve biyosidal ürün desteği veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Körfez Bölgesi’nde araçların giriş yapamadığı alanlarda Zirai Drone (ZİHA) ile havadan sivrisinek larva mücadelesi yaparak ilçe belediyelerine destek oluyor. Ekipler dronelara yüklü, suda çözülen Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı biyosidal ilaçları havadan bırakıyor. İlaçlar suda çözüldüğünde geniş bir alanda larvaları yok ediyor.

"Bu yaz rahat geçecek"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından sivrisinek popülasyonunun önüne geçmek için Körfez Bölgesi’nde her yıl larva ilaçlamaları yaptıklarını vurgulayan Veteriner Hekim Caner Nergizlioğlu, ilaçlamalar sayesinde vatandaşların bu yazı daha rahat geçireceklerini söyledi.

Büyükşehir’den ilçe belediyelerine destek

Dünya Sağlık Örgütü’nün onaylayıp ruhsat verdiği biyosidal ürünlerin doğadaki hiçbir canlıya zarar vermediğini dile getiren Veteriner Hekim Nergizlioğlu şu açıklamalarda bulundu:

“Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ile 20 ilçe belediyemiz aramızda imzalanan haşere ile mücadele konusunda işbirliği protokolü ile 50 araç 70 ekipman ve 11 bin litre biyosidal ürünü ilçe belediye başkanlıklarımızın hizmetine tahsis ettik."

Körfez Bölgesi’nde bataklık sazlık ve araç ile ulaşım imkanı bulunmayan noktalar için zirai drone ile sivrisinek larva mücadele çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Dünyanın en büyük problemi olan iklim değişikliğinden dolayı larva ile mücadelenin bir zamanı ve standardı kalmadı. Biz su sıcaklıklarının 15 derecenin üzerine çıktığını tespit ettiğimiz anda sivrisinek larva mücadelelerine başlanılması gerektiğini ilçe belediyelerine iletiyoruz. Veteriner hekimlerimiz ve ekip arkadaşlarımız sürekli bunların kontrollerini yapıyor.

Yaptığımız zirai drone hizmetinden vatandaşlarımız gerçekten çok memnun. Belirtilen bölgelere araçla girme imkanı olmadığı için durgun su birikintilerinde mutlaka Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan biyosidal ürünleri kullanıyoruz. Bunlar biyolojik bir sınıfta olduğu için sivrisinek larvaları dışında suda yaşayan hiçbir canlıya zarar vermiyor.”

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