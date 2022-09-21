Zeytinyağı üreticisi Ahmet Herdan “Kazdağları zeytinyağına değer katıyor”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağıları eteklerinde üretilen zeytinyağları dünyanın en iyi zeytinyağları arasında gösteriliyor ve tüketici ile buluşuyor.

Edremit ilçesinde Kazdağıları girişinde kırsal Zeytinli Mahallesi’nde üç kuşaktır zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan Herdan ailesinden Ahmet Herdan, dünyanın en iyi zeytinyağının Kazdağlarının eteklerindeki zeytin ağaçlardan elde edilen zeytinlerden üretildiğini ifade etti.

Bölgenin tanınmış zeytinyağı üreticilerinden olan ailenin üçüncü kuşağını temsil eden Ahmet Herdan yaptığı açıklamada, Kazdağları’nın havası ve oksijeni ile beslediği zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerden dünyanın en kaliteli yağlarından birinin elde edildiğini ifade ederek “Kazdağları hava yapısı, klimatolojisi, toprak yapısı ve kaliteli su kaynakları ile Zeytin meyvesine farklı bir kalite ve nefaset aktarıyor. Bu kalite ve nefaset doğru koşullarda ve hijyenik ortamda üretilen zeytinyağlarına geçiyor. Buradan ele edilen zeytinyağları ülkemiz ile birlikte Avrupa’nın en önemli zeytinyağı üreten ülkeleri İspanya ve İtalya’yı lezzet olarak geride bırakmayı başarmaktadır. Binlerce yıldan bu yana bölgenin geçim kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı geçmişten günümüze gerek geleneksel yöntemlerle, gerek se teknolojik tesislerde el değmeden üretilerek ülkemizden dünya sofralarına sunulmaktadır” dedi.