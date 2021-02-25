Zeytinlerde halkalı leke hastalığı mücadelesi başlatıldı

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin ağaçlarında halkalı leke hastalığı görülmesi üzerine çiftçiler uyarıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden halkalı leke görülen yerlerde ilaçlama yapılması istenirken, Burhaniye Ziraat Odası da zeytincilere makine desteği yapmaya başladı.

Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere gönderilen mesajda, “Zeytin Halkalı Leke Hastalığına karşı mücadele zamanı gelmiştir. Zeytinliklerinizi kontrol ederek , en kısa sürede ruhsatlı bir ilaçla ilaçlama yapınız” sözlerine yer verildi. Çiftçilere makine desteği yaptıklarını anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, “Özellikle dere kenarları ile taban alanlardaki zeytinliklerde halkalı leke hastalığı görülmeye başladı. Halkalı leke hastalığı yaprak dökümüne neden olmaktadır. Yapraklar fonksiyonlarını yerine getiremediğinden verim kaybına neden olmaktadır. Onun için çiftçilerimiz, zeytinlikleri gezerek hastalık görülen yererde ilaçlama yapmalı. Biz de çiftçilere makine desteği yapıyoruz” dedi.