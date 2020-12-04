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Zeytin üreticine 7 milyon 724 bin ödeme
Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 4 Aralık 2020 tarihinde 2 bin 461 ortağa ürün bedeli olarak 7 milyon 724 bin 300 TL ödeme yapacak.
BALIKESİR 04.12.2020, 16:50
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Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 4 Aralık 2020 tarihinde 2 bin 461 ortağa ürün bedeli olarak 7 milyon 724 bin 300 TL ödeme yapacak.
Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim 2020’de başlayan ürün alım kampanyasında 7 milyon 724 bin 300 liralık 3 milyon 635 bin kilo ürün alımı gerçekleştirildi. 26 Ekim 2020 tarihinden itibaren ortaklardan ürün alımlarına başlayan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 4 Aralık 2020 tarihinde 2 bin 461 ortağa ürün bedeli olarak 7 milyon 724 bin 300 TL ödeme yapacak. Ödemeler ortakların Ziraat Bankası’nda bulunan hesaplarına yatırılacak.Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, “26 Ekim 2020 tarihinde başlayan kampanyada, 30 Kasım itibariyle 2 bin 461 ortaktan 2 milyon 979 bin kilogram sofralık, 656 bin kilogram yağlık olmak üzere toplamda 3 milyon 635 bin kilogram zeytin alımı gerçekleştirdik. Alınan ürünün TL bazındaki değeri ise 29 milyon 131 bin TL’dir. Ödeme planı kapsamında, 20 Kasım 2020 tarihinde ortaklarımıza 4 milyon 415 bin 200 TL ödeme yaptık. 4 Aralık 2020 tarihinde yapacağımız 7 milyon 724 bin 300 TL ödemeyle birlikte ortaklarımıza toplamda 12 milyon 139 bin 500 TL ödeme yapmış olacağız” dedi.