Son Dakika
MSB: "Van’da görevli hudut birliklerimiz, İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."
İstanbul’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 tonun üzerinde kaçak tütün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Zeytin hırsızlığı ile mücadeleye ETO Ve ETB’den drone desteği
Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan zeytin hırsızlığı ile verilen mücadele kapsamında Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası ortaklığıyla alınan drone’un İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.
BALIKESİR 01.12.2021, 09:40
Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan zeytin hırsızlığı ile verilen mücadele kapsamında Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası ortaklığıyla alınan drone’un İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.
İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç, Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon ve Meclis Başkanı M. Hakkı Semerci, Ticaret Borsası Başkanı A. Tarkan Denizer ve Meclis Başkanı Ali Rıza Timur törende hazır bulundu. Jandarma Komutanlığı bünyesine giren dronun zeytin hırsızlığının tespitinde ve önlenmesinde çok önemli bir rol oynayacağının altı çizildi.