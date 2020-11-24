Zağnos Paşa Meydanı düzenlemesinde ilk adım altyapı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Zağnos Paşa Meydanı düzenleme çalışmaları kapsamında öncelikle altyapıyı projeye uygun hale getiriyor. Bölgenin tüm altyapı sorunları çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ortadan kalkacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Zağnos Paşa Camisi Meydanı düzenleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Meydan düzenleme çalışmaları kapsamında öncelikle altyapıyı uygun hale getirmek amacıyla çalışmalarına yön veren; Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, koordineli bir şekilde çalışıyor.

Altyapı sorunsuz hale gelecek

Bölgedeki tüm altyapı çalışmalarını sırasıyla gerçekleştirerek asfalt atıldıktan sonra yeniden kazı yapılmaması amacıyla projeye uygun bir şekilde oluşabilecek tüm sorunlara karşı önlemini alan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda; Turan Caddesi’nden başlayarak Zağnos Paşa Camisi’ne kadar olan yaklaşık 650 metrelik alanda bulunan yağmur suyu deşarj hattını yeniledi.

Yeni sistemle birlikte taşkın ve kötü koku ortadan kalkacak

Mevcutta bulunan yağmur suyu şebekesinin kanalizasyon sistemiyle birleşik sistemli olarak çalışmasından dolayı hem esnaf hem de bodrum katlarda yaşayan vatandaşlar, yağmurlu havalarda suyun yükselmesiyle birlikte taşkın oluşumuna ve kötü kokuya maruz kalıyordu. Yeni sistemle birlikte taşkın ve kötü koku oluşumunun da önüne geçilecek. Ayrıca mevcutta bulunan atık su ve içme suyu hatlarının da arıza yapmaması adına tamamı yenilendi.

BASKİ ekiplerinin çalışmalarını tamamladığı alanlarda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri de tretuvar ve asfalt çalışmalarını gerçekleştirecek.