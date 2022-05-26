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Zabıta komiseri evinde ölü bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah mesaiye gelmeyen zabıta komiseri evinde ölü bulundu. Zabıta Komiseri Metin İlhan’ın bir süredir kanser ile mücadele ettiği öğrenildi.

BALIKESİR 26.05.2022, 16:37
Zabıta komiseri evinde ölü bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah mesaiye gelmeyen zabıta komiseri evinde ölü bulundu. Zabıta Komiseri Metin İlhan’ın bir süredir kanser ile mücadele ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Belediyesinde görevli Zabıta Komiseri Metin İlhan’ın (58) mesaiye gelmemesi üzerine iş arkadaşları 112’ye haber verdi. Soğanyemez Mahallesi 523 Sokak’taki eve giden polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelen itfaiye ekibiyle açık olan balkon camından içeri girdi. Ekipler Zabıta Komiseri Metin İlhan’ı yatağında yatar vaziyette ölü buldu. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi. Savcılık talimatı ile evde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Metin İlhan’ın bir süredir kan kanseri olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Edremit Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden, "Zabıta Müdürlüğümüzde çalışan mesai arkadaşımız Zabıta Komiseri Metin İlhan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" mesajı yayınlandı.

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