“Z” kuşağı gençleri Yücel Başkan ile buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, liseli gençlerin aydın ve çağdaş fikirlerinin bir an önce değerlendirilerek doğru bir şekilde istihdam alanlarında üretime geçmelerini sağlamak için deneyim ve tecrübelerini aktarıyor.

75. Yıl Gençlik Merkezi’nde liseli gençlerle bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz şimdi de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 20 ilçedeki tüm okullardan liseli temsilciler ile bir araya geldi. “Geleceğin gençleri, gençlerin geleceği” konulu söyleşide liseli gençler, Başkan Yücel Yılmaz ile bire bir soru-cevap yaparak yakın temasta bulundu. Başkan Yılmaz’ın deneyim ve tecrübelerini anlattığı söyleşide gençlerin heyecanı, aktifliği ve katılımcılığı, gençlerin gücünü geleceğini ve neler yapabileceğini ortaya koydu. Başkan Yılmaz, gençlerin geleceğini belirlerken sağlıklı kararların alınması, liseli gençlerin doğru istihdam alanlarında yer alması için bir araya geldiklerini söyledi. Gençlerin artık üretime dahil olmaları gerektiğini de vurgulayan Başkan Yılmaz, gençlerin aydın, çağdaş kişiliklerinden, düşüncelerinden faydalanmanın doğru olacağını dile getirdi. Başkan Yılmaz, ayrıca gençlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu Espor Merkezi’nden de bahsetti. Söyleşi sonunda Yücel başkanla birebirde sohbet de eden gençler ilçelerine kadar geri götürüldü.