Yurt inşaatı alanında kalan ağaçlar yeni yerine dikiliyor

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde yapılacak olan Kredi Yurtlar Kurumuna ait 3 bin kişilik yurt projesinin ilk etabındaki bin 500 kişilik yurt yapımı için inşaat alanındaki çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında inşaat alanının belirli bölümünde kalan ağaçlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığının destekleriyle kampüste belirlenen yeni yerlerine taşınıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilen çalışma ile ağaçların zarar görmeden kampüs alanında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Veteriner Fakültesi arkasında hazırlanan yeni yerlerine taşındığını söyledi.

Kampüsün doğal yapısının korunması ve ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Üniversitemiz için önemli bir kazanım olan 3 bin kişilik KYK Kız Yurdu projesinin ilk etabı kapsamındaki bin 500 kişilik kız öğrenci yurdu için çalışmalar başladı. Kampüsümüzde süreklilik içerisinde yürüttüğümüz ağaçlandırma faaliyetlerine ek olarak bu kez de yurt projesi kapsamında inşaat alanında kalan ağaçlar büyük bir titizlikle yerlerinden sökülerek yeni yerlerine dikiliyor. Bu konudaki desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanımız Sayın Fatih Doğan’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.