Yüksek atlamada Aleyna Karaca dünya ikincisi

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli sporcusu Aleyna Karaca, Fransa’da yapılan atletizm yarışmalarında dünya ikincisi oldu.

Fransa’da, 30 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşen “İSF Gymnaside Atletizm Dünya Şampiyonası’nda, “yüksek atlama” branşında yarışan Erdek Kapıdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi, 18 yaşındaki Karaca’nın başarısı büyük ses getirirken, Erdek’te de sevinçle karşılandı.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, dünyanın en büyük okul sporları şampiyonası olarak bilinen şampiyonada dünya ikinciliğini elde eden Karaca’yı, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamayla kutlayarak, “Milli sporcumuz Aleyna Karaca, Fransa’da yapılan İSF Gymnaside Atletizm Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak bize, 19 Mayıs’ta en güzel ve anlamlı armağanı verdi. Bravo Aleyna! Seni yürekten kutluyoruz. Sana inanıyorduk ve başaracağını biliyorduk. Dualarımız seninleydi. Bizi çok gururlandırdın” dedi. Şampiyonada birinciliği İspanya, ikinciliği Aleyna Karaca, üçüncülüğü ise Brezilya kazandı.