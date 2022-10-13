Yücel Yılmaz, UCLG Dünya Kongresi’nde

Her üç yılda bir düzenlenen UCLG Dünya Kongresi’nin 7’ncisi bu yıl Güney Kore’nin Daejeon kentinde yapıldı. Kongrede MEWA Bölgesi adına konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bölgenin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde daha fazla yerel ve bölgesel çabanın gerektiğini ifade ederek ‘dayanışma’ çağrısı yaptı, “Yerel yönetimler her türlü sorunu aşmak için güçlü olmalı” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 10-14 Ekim tarihleri arasında Güney Kore’nin Daejeon kentinde düzenlenen Dünya Yerel ve Bölgesel Liderler Zirvesi - 7. UCLG Dünya Kongresi’ne katıldı. Her üç yılda bir düzenlenen Kongre bu yıl “Yerel ve Bölgesel Yönetimler Tek Bir Topluluk Olarak Engelleri Aşıyor” sloganıyla yerel liderleri, uluslararası aktörleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. UCLG Dünya Kongresi’nde Ortadoğu ve Batı Asya’dan oluşan MEWA Bölgesi adına bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bölgenin önceliklerini UCLG Genel Kurulu’na sundu.

‘Yerel yönetimler güçlü olmalı’

UCLG Genel Kurulu’nda MEWA Asamblesi’nin çıktılarını sunan Başkan Yücel Yılmaz, “2019’dan bu yana UCLG-MEWA’nın stratejik öncelikleri arasında yer alan, aynı zamanda küresel bir sorun da olan eşitsizlikleri azaltmak için önümüzdeki süreçte çok daha fazla yerel çaba gerekecek. MEWA olarak ortaya koymuş olduğumuz stratejik belgemiz; barışın inşasını, kentsel hareketliliği ve bölgede yaşanan iklim kriziyle mücadeleyi ele alıyor” dedi. Şehirler ve bölgeler için ‘çok düzeyli yönetişim’, ‘işbirliği ve dayanışma’ çağrısı yapan Başkan Yılmaz “Yerel yönetimler her türlü sorunu aşmak için güçlü olmalı” açıklamasında bulundu.