Yücel Yılmaz, Regent Park Dünya Kent Topluluğu’nda

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yönetim kurulunda bulunduğu Regent Park Dünya Kent Topluluğu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda; sürdürülebilir kalkınmada geleceğe hazır ve insan odaklı şehirlerin inşası için plan ve projeler konuşuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yönetim kurulu üyesi olduğu Regent Park Dünya Kent Topluluğu (The World Urban Pavilion in Regent Park) ilk toplantısını telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden kentsel gelişim ve yeniden canlandırma konusunda en iyi uygulamaları, yenilikleri ve araştırmaları paylaşmak için bir bilgi alışverişi merkezi konumunda olacak topluluk, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesini hızlandırmayı amaçlıyor. Krizlerden daha iyi kurtulmak için geleceğe hazır şehirlere bilgi, yenilik ve uygulamalı araştırmaların seferber edilmesi yoluyla tüm şehirlerin desteklenmesini sağlamak amacı güden Regent Park Dünya Kent Topluluğu; finansal ve operasyonel mekanizmalar dâhil olmak üzere yenilikçi fikirler ve çözümler hazırlayarak şehirleri ve ülkeleri desteklemeye yönelik küresel bir ağ oluşturuyor.

Uluslararası iş birlikleri sağlanacak

Sürdürülebilir kentsel kalkınma ve Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için küresel bir bilgi ve yenilik değişim merkezi olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Uluslararası iş birliklerini, evrensel yönetim anlayışımızla destekliyoruz. Dünyanın birçok farklı yerinden üyelerin bulunduğu Regent Park Dünya Kent Topluluğu’nda; kentlerin kapsayıcılık ve eşitlik için dönüşümsel değişim güçleri haline gelmelerine destek olacak bir oluşum. Yönetim Kurulu üyesi olduğum Regent Park Dünya Kent Topluluğu toplantımızı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Sürdürülebilir kalkınmada geleceğe hazır ve insan odaklı şehirlerin inşası için plan ve projeleri konuştuğumuz verimli bir toplantı oldu.” diye konuştu.