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Yücel Yılmaz: “Biz en çok gençlerin belediyesiyiz”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda açılacak Dijital Gençlik Merkezi’ni basın mensuplarına tanıttı.

BALIKESİR 18.05.2022, 16:50
Yücel Yılmaz: “Biz en çok gençlerin belediyesiyiz”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda açılacak Dijital Gençlik Merkezi’ni basın mensuplarına tanıttı.

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Çamlık Alanı’nda yapımı tamamlanan Dijital Gençlik Merkezi’nde gençlere yönelik birbirinden teknolojik sistemler yer alıyor.

2 bin metrekarelik kapalı alana sahip Dijital Gençlik Merkezi’nde 600 mbps hızında ücretsiz wi-fi internet ağı, 65 oyun bilgisayarı, 15 playstation, 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü, youtube ve grafik odalarının yanı sıra 150 kişilik e-arena salonunun yanı sıra eğitim ve bilişimi doğru kullanma seminer odaları bulunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete girecek olan Dijital Gençlik Merkezi’nin tüm gençlere açık olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesini “Biz en çok gençlerin belediyesiyiz” olarak tanımlayan Yücel Yılmaz, il genelinde bu tür merkezleri artıracaklarını dile getirdi.

“Biz en çok gençlerin belediyesiyiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz düzenlenen tanıtım toplantısında şunları söyledi:

“Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak diyoruz ki; ’Biz en çok gençlerin belediyesiyiz.’ Çünkü sürdürülebilirliği yakalamak istiyoruz. Gençlerin beğenisini kazanırsak, onların ihtiyaçlarını karşılarsak ve gençler bu şehirde yaşamayı tercih etme noktasına gelirlerse bu şehir her yönüyle güçlenir. Genç demek, her şey demektir. Bu felsefeyle gençlerimize yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların fiziksel olan ve zihinsel olan kısımlarının yanı sıra rekabetçi olan tarafı var. Rekabetçiden kastım; rekabetin olması için bir taraf olması gerekiyor. Biz diyoruz ki Balıkesirliler; yani hemşehri duygusunu geliştirelim istiyoruz. Spor birleştirici, rekabeti de aslında anlamlandırıcı bir şeydir. Bu bağlamda e-spor da farklı bir noktaya geldi. Çünkü artık insanlar sadece fiziksel olarak değil, dijital ortamda da rekabete giriyorlar. Bu da kendi içinde çok ciddi ekonomik sektöre de dönüştü. Bunlara duyarsız kalmak olmaz. Neon bizim gençlik merkezimiz. Daha doğrusu araştırma-geliştirme merkezimiz. Bir şekilde yine gençlere hizmet veriyor, orada da yazılımla ilgili çalışmalar yapıyoruz. 19 Mayıs münasebetiyle bir yıldır yaptığımız bütün çalışmaları kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi Dijital Gençlik Merkezimiz."

“Dijital Gençlik Merkezleri yaygınlaştırılacak”

Başkan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dijital Gençlik Merkezi aslında Balıkesir’e fersah fersah yayılacak. Edremit’te yine bir gençlik merkezi açılışı yapıyoruz. Çocuklar benden skate park istemişlerdi bundan iki tane yaptık. Avlu’daki tamamen bitti, şimdi Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerinde de ayrı yerler yapıyoruz. Fark ediliyorsa bunlar çok ciddi maliyetli yerler. İçinde bulunduğumuz Dijital Gençlik Merkezi büyük bir binayı yapacak kadar bilgisayar, yani teknoloji var. Ama bunları bütün ile de yayacağız. 19 Mayıs Atatürk’ün bize gerçekten önemseyin diye gençlik bayramı olarak ilan ettiği bir tarihtir. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edilmiş. Benim en güzel anılarım 19 Mayıs’ta olmuştur. Çünkü bizi stadyumda toplarlardı çeşitli gösteriler yapardık. Ama artık o işler yapılmıyor. Bu nedenle biz şehir olarak bu tür kutlamaları nasıl yaparız diye düşündük. Yani 23 Nisanları, 19 Mayısları nasıl hareketli geçiririz dedik. Bunu da çağa ve zamana uyarız düşüncesi oluştu. Askeri kortej yürüyüşü, bir kutlama veya bir gösteriydi ama biz başka bir şeyler yapalım istedik. Turnuvalar yapalım, yarışmalar yapalım dedik. Bilindiği gibi 23 Nisan’da Avlu’daydık. 23 Nisan’da katılımı oldukça yüksek bir çocuk festivaline dönüştü. Öyle ki bunun bir hafta öncesi ve sonrasını da kutladık. Yani çocuklar orada eğlendiler, seneye daha da güzelini yapacağız. Çünkü öğrendikçe insanlar geliyor."

“Türkiye’nin gözbebeği olacak”

Çamlık’ta yapılanların kütüphanesiyle, gençlik merkeziyle, mesleki kurslarıyla, uluslararası gençlik merkeziyle Türkiye’nin gözbebeği olacağını ifade eden Başkan Yılmaz, "Uluslararası örnek alınacak bir yer olacak şekilde hazırladık. Çünkü buradaki kurduğumuz teknoloji Amerika’da da, İsviçre’de de, Japonya’da da ne varsa bizde o var. Yani dünyanın hiçbir ülkesinden sürüm altı başlamıyoruz. Hatta yukarıda başlıyoruz. Burada yetişecek gençler dünya arenasında, dünya meydanında bu sanal alemde gerçekçi bir rekabetin içerisine uzman eğiticilerle girecekler. 19 Mayıs şimdiden kutlu olsun. Bununla ilgili seri bir festivalimiz var. Arkadaşlar ne istiyorlar diye sosyal medyada anket yaptılar. Burada konser vermeye gelecek olan sanatçıları biz kafamıza göre belirlemedik, gençlerin isteklerine göre belirledik. Yani gençler Sefo ve Reynmen’i istedi biz getiriyoruz. Gençlik merkezlerimizi arka arkaya açacağız. Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi bitti. Orası Altıeylül ilçemize hizmet edecek. Ayrıca Avlu’daki Çocuk Köyü’nün yanındaki yeri yine böyle merkeze, çocuk köyünü de plastiklerden arındırılmış, gençlerin fiziksel olarak hareket edecekleri yere dönüştürüyoruz. Şehrimiz ve gençlerimiz çalışıyoruz" dedi.

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