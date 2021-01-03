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Yücel İldiz: "Çalışmalarımız hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek"
Bandırmaspor’a 2-0 mağlup oldukları maçı değerlendiren Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Kaybederek ilk yarıyı kapattığımız için üzgünüz ama sonuç olarak bir deplasman. Devre arasını çok iyi değerlendirerek hedeflerimiz doğrultusunda ikinci yarıda da çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
BALIKESİR 03.01.2021, 17:55
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Bandırmaspor’a 2-0 mağlup oldukları maçı değerlendiren Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Kaybederek ilk yarıyı kapattığımız için üzgünüz ama sonuç olarak bir deplasman. Devre arasını çok iyi değerlendirerek hedeflerimiz doğrultusunda ikinci yarıda da çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.TFF 1. Lig’in 17. haftasında Bandırmaspor, evinde karşılaştığı Altay’ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Devrenin son maçı için Bandırma deplasmanına geldik. Zorlu bir rakiple karşılaştık. Maçın başında oyun dengede giderken çok istediğimiz gibi oyuna giremedik. Tam dengeyi kurup istediklerimizi yapmaya başlayınca tesadüfi bir gol yedik. Çarpan top rakibin önüne düştü ve enteresan bir gol yedik. Bu bizi biraz demoralize ettiği gibi rakibin de direncini arttırdı. Genel olarak baktığımızda ilk 45 dakika istediklerimizi yapamadık. Devre arasının sonuna doğru biraz pozisyona girdik ama ikinci yarıdan itibaren maçı çevirme adına birçok hamleler de yaptık. Rakibimiz de kabul etmek lazım ki maçı bitirme adına elinden geleni yaptı haklı olarak. Oyunun sonuna doğru kurduğumuz baskıyı daha önce kurmalıydık diye düşünüyorum. Sonlarda birkaç pozisyon yakaladık fakat genel olarak istediklerimizi yapamadık. Deplasman maçını kaybederek ilk yarıyı kapattığımız için üzgünüz ama sonuç olarak bir deplasman. Devre arasını çok iyi değerlendirerek hedeflerimiz doğrultusunda ikinci yarıda da çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
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