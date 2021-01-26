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YÖK, On Yedi Eylül Üniversitesi’nin değerlendirdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen ziyaretçilerini ağırladı.

BALIKESİR 26.01.2021, 17:44
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YÖK, On Yedi Eylül Üniversitesi’nin değerlendirdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen ziyaretçilerini ağırladı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında, “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Değerlendirme Takımı”ndan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazım Elmas, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Funda Coşkun ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Aslı Kaya Üniversitemizi ziyaret etti. Ziyaret programı çerçevesinde “Değerlendirme Takımı Üyeleri” Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi dekanları ve öğretim üyeleriyle bir araya gelerek toplantılar gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in eşliğinde gerçekleşen ziyaretler öğlen saatlerinde Gönen Meslek Yüksekokulundaki yemekli toplantıyla devam etti. Ardından Yeni Senato Salonunda daire başkanlıkları ve koordinatörlük temsilcileriyle bir araya gelinerek birimler bazında temsilcilerden görüşler alındı.

Üniversiteye gerçekleşen ziyaretlerin yanı sıra, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Aynur Ayşe Karaduman, Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Ümit Alnıaçık, Ankara Üniversitesinden Doç. Dr. Begüm Yurdakök Dikmen ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden Ekrem Öztürk’ün oluşturduğu “YÖKAK Uzaktan Değerlendirme Takımı” da eş zamanlı olarak sırasıyla Kurumsal İletişim Koordinatörü Ömer Şimşek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel, Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş ve Prof. Dr. Celalettin Yanık, sonrasında Üniversite Kalite Komisyon Üyeleri, Üniversite lisans öğrencileri, Bandırma MYO Müdürü ve personeli, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin müdürleri ile son olarak daire başkanlarıyla çevrimiçi görüşmeler yaptı.

Gün boyu süren yüzyüze ve çevrimiçi görüşmeler sonrasında Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Ticaret Borsasından Ahmet Toygun, BANSİAD Başkan V. Adil Levent Coşkun, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaan Bingül, Kızılay Bandırma Şube Başkanı Halil Özümüt, Bandırma Basketbol GSK Başkanı Bora Öziş, ASSAN Gıda Ar-Ge Müdürü Özlem Halil ile Üniversite heyeti olarak Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel, Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Prof. Dr. Celalettin Yanık ve Genel Sekreter Cihangir Boz, “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Değerlendirme Takımı” ile akşam yemeğinde bir araya gelerek paydaş değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiler. Toplantıda Üniversitenin paydaşlarıyla yapmış olduğu işbirlikleri ile ilgili görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretlerin ikinci gününde ise, Değerlendirme Takım Üyeleri tarafından Rektörlük Senato Odasında değerlendirme takım çalışması yapıldı. Değerlendirme Takım Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile Rektörlük Makamında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Yeni Senato Salonunda Değerlendirme Takım Üyeleri tarafından Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel, Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş ile Prof. Dr. Celalettin Yanık’a “Çıkış Bildirimi” sunumu gerçekleştirildi. Ziyaret ve toplantılar, kapsamlı bir değerlendirme ve tavsiyeler ile son buldu.
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