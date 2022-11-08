Yılmaz Akpınar Bulvarı yenileniyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Edremit’in en işlek noktalarından biri olan Yılmaz Akpınar Bulvarı ile bağlı bulunan Hüsnü Elçin Yıldırım Caddesi, Eski P T T Caddesi, 509. Sokak ve Sıtkı Paşa Caddesi’ni yeniliyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit merkezde yaşanan sorunları dikkate alarak bölgede trafik akışının ve ulaşımın rahatlaması için Emniyet ve Bölge Trafik Müdürlükleri yetkilileri ile yapılan istişareler doğrultusunda hazırlanılan projeyi hayata geçirdi. Proje dahilinde başlayan çalışmalar hızla ilerliyor. Geçiş noktalarının, okul geçişlerinin, durak yerlerinin ve yaya geçitlerinin belirlendiği çalışma dahilinde kaldırımlar iki renkli bazalt kaplamalı parke taşı, engelli yürüyüş yolu ve rampası, bazalt kaplamalı antik küp taşı yol döşemesi yapılıyor. Projeye başlamadan önce ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler neticesinde doğalgaz, Telekom ve UEDAŞ altyapı çalışmalarının tamamlandığı bu bölgelerde ekiplerimiz tarafından sel ve su baskınlarına karşı önlem alınarak alt yapı da güçlendiriliyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit’in yıllardır çözülemeyen merkezdeki trafik ve ulaşım sorununu bir nebze olsun rahatlatabilmek için bu çalışmamızı hayata geçirdik. İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde hareket ederek hem yayaların hem de araçların geçiş yollarını kolaylaştırıyoruz. Bulvara bağlanan tüm sokaklarda da çalışmalarımız ekip arkadaşlarımız tarafından sürdürülüyor. Üst yapı tamamlanmadan önce altyapıyı da düzenliyor ve yeniliyoruz. Bunun yanı sıra ilçemiz genelinde doğalgazdan bozulan yolların tamiratına da ihmal etmiyoruz. Çağdaş ve modern kent Edremit için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.