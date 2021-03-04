Balıkesir Valiliğince yayımlanan il afet eylem planı çerçevesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen okulların yerine yeni okul binaları yapılıyor. Yıkım kararı verilen okulların yeniden inşasını Edremitli hayırseverler üstlendi.

Geçtiğimiz aylarda Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve Edremitli Hayırsever İş Adamlarının katıldığı törende üç okulun inşası için protokoller imzalanmıştı. Protokoller doğrultusunda, yıkılan 9 Eylül Ortaokulu’nun yerine 12 derslikli bir okul bağışlayan Hayırsever İş İnsanı Mehmet Çifci, resmi işlemleri tamamladı.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, siyasi parti temsilcileri, roman dernekleri temsilcileri ve Hayırsever Mehmet Çifci’nin katıldığı bir törenle yeni okul binasının temelleri atıldı.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve Hayırsever Mehmet Çifci’nin konuşma yaptıkları törende kesilen kurban ve dualar eşliğinde okulun temelleri atıldı.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, “İlçemize 12 derslikli Reşit Çifci Ortaokulu binasını kazandıracak olan değerli hayırsever Mehmet Çifci’ye ve onun nezdinde Edremitli tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır. İnşallah bu okulumuzdan vatana millete hayırlı evlatlar yetişecek.” diyerek Hayırsever İş insanı Mehmet Çifci’ye plaket takdim etti.