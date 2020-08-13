Yeni normal süreçte esnaflar yardım talep etti
BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE BUGÜN EDREMİT KAHVECİLER, GAZİNOCULAR VE OTELCİLER ODASI PANDEMİ SONRASINDA YENİ NORMAL DÖNEMDE YAŞADIKLARI MAĞDURİYET GİDERİLMESİ İÇİN DEVLET BÜYÜKLERİNE SESLENDİLER.
Balıkesir’in Edremit İlçesinde bugün Edremit Kahveciler, Gazinocular ve Otelciler Odası yönetimi pandemi sonrasında yeni normal dönemde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için devlet büyüklerine seslendiler.
Edremit Kahveciler Gazinocular ve Otelciler Odası Başkanı Mustafa Aydoğan yaptığı açıklamada, "İnsan sağlığı konusunda hükümetimizin almış olduğu tüm tedbirleri saygıyla karşıladığımızı da açıkça belirtmek isteriz. Kahvehanelerimiz yaklaşık 500 yıllık bir kültürden gelmektedir. Vatandaşlarımız sosyalleşmek ve stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı vb. oyun oynamak için iş yerlerimize gelmektedir. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz iş yerlerimize gelmemekte, bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır ve yakın zamanda kepenkleri tamamen kapatacaktır." dedi.
Edremit Kahveciler Gazinocular ve Otelciler Odası Başkanı Mustafa Aydoğan ardından,"Başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanlıklarımızdan talep ediyor bir an önce bu sorunlarımıza çare bulunmasını bekliyoruz” dedi.
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