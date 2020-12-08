Yeni içme suyu şebeke hattı çalışmaları son hız ilerliyor

Balıkesir’de Merkez ilçelerin, içme suyu şebeke hattındaki CTP borularda arıza yaşanması dolayısıyla yaşadığı mağduriyet sona erecek. Uzun ömürlü ve insan sağlığına uygun iç kaplamasıyla suyun kalitesini koruma özellikli düktil font borularla kaplanan yeni içme suyu şebeke hattında çalışmalar son hız ilerliyor.

Merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı’ndan gelen içmesuyu şebeke hattına, Düktil Font Boruları döşeme çalışması hızla ilerliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla bölgede yaşayan vatandaşların, sıklıkla arıza veren borular yüzünden mağduriyet yaşamasının önüne bir an önce geçilebilmesi amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından kontrollü bir şekilde yürütülen Merkez D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı İnşaatı yapım işi kapsamında; toplam 2 bin 718 metre 1000mm ve 400 mm çaplarında içme suyu şebeke ana hattı ve 2 bin 886 metre içme suyu (HDPE) şebeke hattı, 200 içme suyu abone bağlantısı, 3 bin 713 metre kanalizasyon şebeke hattı, 109 adet muayene bacası inşaatı, 800 metre parsel bağlantısı olmak üzere; toplam 5 bin 604 metre içme suyu şebeke hattı, 3 bin 713 metre kanalizasyon şebeke hattının döşemesi yapılacak.

Şubat ayında tamamlanması planlanıyor

Şu ana kadar; 2 bin 786 metre 1000 mm, 400 mm ve 100 mm çaplarında İçme suyu Düktil Şebeke Borusu İnşaatı ile birlikte bin 100 metre 200 mm ve 300 mm çaplarında Entegre Contalı Beton Boru ile Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı gerçekleştiren ekipler, hızlı bir şekilde çalışarak önümüzdeki Şubat ayına kadar çalışmalarını tamamlamayı planlıyor.

Depreme en uygun düktil font borular kullanıldı

Çalışmalar tamamlandığında sürekli olarak arıza meydana gelen mevcut camelyaf takviyeli plastik boru (CTP) hattı terk edilecek. Ancak yaşanabilecek olumsuzluklarda kullanılması amacıyla, CTP hattının da mevcut durumu korunacak. Onun yerine; yüklere, basınca ve vakuma yüksek dayanımlı, yüksek korozyon dayanımlı, uzun ömürlü, insan sağlığına uygun iç kaplaması ile suyun kalitesini koruma özellikli, deforme olmaksızın esneme kabiliyeti ve darbelere dayanımı ile depreme en uygun boru olan Düktil Font Borulardan, Altıeylül ve Karesi ilçelerine içme suyu sağlanacak.