Yay/ada Amfi Tiyatro’nun adını Balıkesirliler belirleyecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen; Cumhuriyet Kupası Ödüllü Sokak Basketbolu ve Espor Turnuvaları ile Cumhuriyet konserlerine, Balıkesirlilerin ilgisi büyük oldu. 29 Ekim günü konser alanından vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Yücel Yılmaz, Yay/ada Amfi Tiyatronun adını “Cumhuriyet” koymayı önerdi. Amfi tiyatronun adının belirlenmesi için Büyükşehir tarafından anket açılacak.

Balıkesir’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği birçok etkinlikle günlerce kutlandı. Cumhuriyet’in 99. yılı onuruna düzenlenen; Cumhuriyet Kupası Ödüllü Sokak Basketbolu Turnuvası, Valorant, LOL ve FIFA 22 Espor Cumhuriyet Turnuvası ve Cumhuriyet konserlerine gençler başta olmak üzere Balıkesir halkı büyük ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Kupası sahiplerini buldu

24-29 Ekim günleri arasında Esas10 Burda Alışveriş Merkezinde "Cumhuriyet Kupası Ödüllü Sokak Basketbolu Turnuvası” düzenleyen Büyükşehir Belediyesi; Küçük Erkekler, Yıldız Erkekler, Genç Erkekler, Büyük Erkekler, Veteran Erkekler, Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar kategorilerinde yapılan turnuvaların sonundaeğlenceli sahne şovları gerçekleştirdi. Turnuvanın sonunda kazanlara da Cumhuriyet Kupası ve sürpriz hediyeler verildi.

DGM 2 binin üzerinde gencik ağırladı

Türkiye’nin en donanımlı ve en büyük Espor sahnesini bünyesinde barındıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi’nde (DGM) 2 gün boyunca gerçekleştirilen ödüllü; Valorant, LOL ve FIFA 22 Turnuvalarına, Balıkesir ve çevre illerden 2 binin üzerinde genç katılım gösterdi. Turnuvaların sonunda kazananlara ödülleri takdim edildi.

Cumhuriyete konserleri büyük ilgi gördü

Cumhuriyet konserlerinde; Anıl Piyancı, Eypio, İlyas Yalçıntaş ve Can Gox Balıkesirlilere müzik ziyafeti yaşattı. Sahneden Balıkesirlilere seslenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, eskiden Yay/ada Amfi Tiyatro adıyla bilinen alanın artık Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesiyle birlikte adını değiştireceklerini duyurdu. Amfi tiyatro için “Cumhuriyet” ismini öneren Başkan Yücel Yılmaz, 99. yılı onuruna Yay/ada Amfi Tiyatro’nun yeni adının “Cumhuriyet” olması için anket açacaklarını söyledi.