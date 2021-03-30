“Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan farkındalık çalışması Vali Hasan Şıldak ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Yarış Ortaokulu önünde gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde trafikte önceliğin yayalarda olduğunu vurgu yapıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın da katıldığı etkinlikte Yarış Ortaokulu önündeki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi. Okuldaki öğrencilerin de katıldığı “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” etkinliğinde, öğrencilere Vali Hasan Şıldak yaya geçidi kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Etkinliğe katılanlar daha sonra araç sürücülerine de broşür dağıtarak yayalara öncelik tanınması konusunda bilgiler verdi.

Vali Hasan Şıldak: “Yaya geçitlerine kırmızı çizgimizi çektik”

Etkinlik sonunda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, “Ülkemiz genelinde Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun başlattığı yaya önceliği kampanyamızın uygulamasını Yarış Ortaokulumuzun önündeki ışıksız yaya geçidinde hep birlikte gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Altıeylül Kaymakamımız, İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, Vali Yardımcımız, öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte yaya önceliğine kırmızı çizgimizi çektik. İlimiz genelinde bütün ilçelerimizde kaymakamlarımızın da katılımıyla bu kampanyayı uyguluyoruz. Kampanyanın verdiği mesaj; bütün sürücülere yaya önceliği o kadar önemlidir ki adeta bir kırmızıçizgidir mesajını içermektedir. Bu mesajın bütün ilimizdeki vatandaşlarımıza, bilhassa sürücülerimize ulaşmasını sağlamak adına bu kampanyayı burada farkındalık çalışması olarak gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun ve yaya önceliği kırmızıçizgimiz sloganını hafta içi gerek basınımızda gerekse de sosyal medyada kullanacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Yayalar kırmızı çizgimiz”

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yaptığı açıklamada, “Yayalar önceliğimiz. Sayın İçişleri Bakanımızın önceden kırmızı düdük, şimdi de kırmızı çizgimiz yayalarımız etkinliği tüm Türkiye’de yapılıyor. Biz de oldukça yoğun, işlek olan Yarış Ortaokulumuzun önündeki ışıksız yolda bu kampanyayı Balıkesir’e duyuruyoruz. Tabi araç sürücülerimizin çok dikkatli olması lazımdır. Bir hafta boyunca tüm Türkiye’de her yerde bu konunun işlenmesini istiyoruz. Kırmızı çizgimiz yayalar. Yayalar bizim için önemli vurgusu yapılacak. Yayalarımızın da oldukça dikkatli olarak karşıdan karşıya kontrollü şekilde geçmeleri olumsuz kazaları engelleyecektir. Gençlerimize, yeni neslimize bunu öğretmemiz lazım. Bugün bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Farkındalık etkinliğine Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılan öğrencilere trafik seti ile birlikte kırmızı düdük dağıtımı yapıldı.