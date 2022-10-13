Yaşayan Tarih İlber Ortaylı Altıeylül’de

Altıeylül Belediyesi, 2’nci Altıeylül Kitap Fuarı’nda tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı Balıkesirliler ile bir kez daha buluşturdu.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve kitapseverlerce yoğun ilgi gören Altıeylül Kitap Fuarı’nın bu yıl 2’ncisi düzenlendi. 75’inci Yıl Parkı’nda düzenlenen 2’nci Altıeylül Kitap Fuarı birbirinden değerli isimlere ev sahipliği yapmaya devam ederken, geçen yıl da Altıeylül Kitap Fuarı’nın konuğu olan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Altıeylül Belediyesi’nin konuğu olarak tarih meraklılarının huzuruna çıktı. Bir kez daha Altıeylül’de olmaktan dolayı memnun olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Balıkesir okuyan bir şehirdir. Zaten Balıkesir’in bizim tarihimizdeki önemi eğitiminden geçer. Eğitimle tanınmış bir memlekettir. Osmanlı devrinde ilk önemli medreselerden birisi burada kurulmuştur. Tanzimat’tan sonra bütün eğitim reformlarının ilk tatbik edildiği bir yerdir” şeklinde konuştu.

75’inci Yıl Parkı’nda Balıkesir tarihi

2’nci Altıeylül Kitap Fuarı’nı düzenleyerek Balıkesirli kitapseverler ile yayınevlerini, değerli isimleri ve milyonlarca kitabı bir araya getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, vatandaşlarca takdir toplamaya devam etti. Söyleşi öncesi konuşan Başkan Avcı “Bugün yine hocamızı ilçemizde, şehrimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağ olsunlar kendilerini davet ettiğimizde davetimize icabet ettiler. İnşallah bizler bundan sonra geleneksel hale getirerek kitap fuarını daha nitelikli daha kaliteli bir noktaya ulaştırıp ilçemizde şehrimizde Balıkesir’imizde yaşayan gençlerimizin geleceğe bakış açısını ve kültürel açıdan kendisini yetiştirmesi için onlara destek verecek, onlara katkı sunmaya gayret sarf edeceğiz. Kitap fuarında bizleri yalnız bırakmayan bütün vatandaşlarımıza, Milli Eğitim Müdürlerimiz başta olmak üzere okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine bu kitap fuarının yapılmasında emeği olan organizasyonu yapan firma başta olmak üzere değerli personelimize, sevgili yazarlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan yayınevlerine ayrı ayrı teşekkür ediyor hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.