Son Dakika
Yarımdağ, encümen ve komisyon üyeliğinden de istifa etti
Balıkesir’in Karesi İlçe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden daha önce istifa eden AK Partili meclis üyesi M. Baki Yarımdağ, Karesi Belediyesi personeline verilen sözlerin getirilmediğini öne sürerek encümen üyeliği ve tarife komisyonundaki görevlerinden de istifa etti.
BALIKESİR 30.12.2020, 17:16
8
Balıkesir’in Karesi İlçe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden daha önce istifa eden AK Partili meclis üyesi M. Baki Yarımdağ, Karesi Belediyesi personeline verilen sözlerin getirilmediğini öne sürerek encümen üyeliği ve tarife komisyonundaki görevlerinden de istifa etti.Karesi Belediye Meclisi’nin AK Partili Üyesi M. Baki Yarımdağ yaptığı açıklamada, “Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi AK Partinin özelliği gönül belediyeciliğidir. İlimizde ve ilçemizde yaşayan her vatandaşımızın gönlünü fethetmek bizim önceliğimiz olmalıdır. Kendi personelinin gönlünü alamayan, verdiği sözleri tutmayan, ihtiyacını karşılayamayan, tehditle, baskıyla iş yaptırmaya çalışan bir yönetim nasıl Karesi ilçemizdeki vatandaşlarımızın gönlünü alabilir. Zira bir işi yapmayı canı gönülden isteyen kimse o işi yapmanın yolunu mutlaka bulur. Buna karşılık isteksiz, heyecansız ve tembel siyasetçilerin en büyük serveti biliyorsunuz mazeretleridir. Karesi Belediye personelimize verilen sözlerini yerine getirilmemesi ve yapılan adaletsizliğe tepki olarak, üyesi olduğum belediye encümen üyeliğimden ve tarife komisyonu üyeliğimden 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren istifa ediyorum” dedi.
16°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü