Yaralı kuşa belediye ekipleri sahip çıktı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaralı halde bulunan karabatağa belediye ekipleri sahip çıktı.

Yüreğil kırsal mahallesinde yaralı halde bulunan karabatak kuşuna belediye ekipleri sahip çıktı. Yüreğil Mahallesi sakinlerinden Ali Açıkbaş isimli vatandaş tarafından bulunan yaralı kuş Sındırgı Belediyesi ekipleri tarafından teslim alınarak ilk müdahale yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü saha görevlisi Tanju Umur, “Vatandaşımız bizi arayarak yaralı karabatak kuşu olduğunu söyledi. Kanadının kırık olduğunu söyledi. Biz de personelimize söyledik. Yüreğil Mahallesine gittiler, yaralı kuşu alıp geldiler. Şimdi de Balıkesir de Milli Parklar’a götürmek üzere aracımızla götürecekler. Tedavisinin yapılması ve yeniden doğaya salınması için Balıkesir’e gönderiyoruz. İnşallah kuşumuz yeniden doğaya kavuşturulur“ dedi.

Yaralı karabatak kuşu tedavisinin yapılması için milli parklara teslim edildi.