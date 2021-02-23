Yangın Gömeç sahilini duman altında bıraktı

Balıkesir’in Gömeç ilçesi sahilinde çıkan sazlık yangını sahili duman altında bıraktı.

Ediline bilgiye göre, Kız-Ko Kooperatifi yolunda ateşli bir madde atılması sonucu çıktığı tahmin edilen sazlıktaki yangın kısa sürede büyüdü. Yangına, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Gömeç İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın, rüzgara karşı ekiplerin 2 saate yakın mücadelesi ile söndürüldü.