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Yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’in Edremit Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelinde altyapı çalışmalarında devam ediyor.

BALIKESİR 07.10.2021, 16:03
Yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’in Edremit Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelinde altyapı çalışmalarında devam ediyor.

Edremit Belediyesi tarafından yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmaları devam ediyor. Önceden kış mevsiminde şiddetli yağmurlara maruz kaldığında sorunların yaşandığı bölgede yenileme çalışması tamamlandı. Tahtakuşlar Mahallesi Havacılar mevkinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını bitirip menfez yapım çalışmalarına başlayan ekipler Hamidiye Mahallesi Kanlıdere bölgesinde de yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Sağanak yağmurlarda artık ilçemizde sorun yaşansın istemiyoruz. Bunun için çalışma arkadaşlarımız ilçenin dört bir yanında altyapıya el attı. Yeni hatların devreye girmesiyle birlikte bölgede yaşayan vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacak.” dedi.

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