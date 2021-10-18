Voleybolda Ayvalık kazandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde oynanan kadınlar Voleybol 2. Lig 5. Grup ilk maçında iki ilçe takımı, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Ayvalık Gençlik Spor karşı karşıya geldi.

Ayvalıkgücü Belediyespor 18-25, 18-25, 25-23, 17-25 setler sonucunda sahadan 3-1 galip ayrıldı. Çekişmeli geçen maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç sonrası konuşan Ayvalıkgücü antrenörü Gökhan Edman, bugün farklı bir voleybol şöleni yaşadıklarını, iki Ayvalık takımının mücadelesinde galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kadınlar 2. Lig 5. Grupta önümüzdeki hafta Ayvalıkgücü, Nova Gençlik ile mücadele edecekken, Ayvalık Gençlik ise Çan Gençlik ile deplasmanda karşılaşacak.