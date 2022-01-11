Voleybol CEV 17 Yıldız Kızlar Balkan Şampiyonası Balıkesir’de başlıyor

2022 CEV 17 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri Balkan Şampiyonası heyecanı yarın Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda başlıyor.

2022 CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. Raunt, 12-16 Ocak 2022 tarihleri arasında Türkiye’nin ev sahipliğinde Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. 1. Raunt Elemeleri Balkan Şampiyonası heyecanı öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu başkanlığında, Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Federasyon Temsilcileri, Balıkesir Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilerinin katıldığı il koordinasyon toplantısı Kurtdereli Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 17 Yaş altı Kızlar Balkan Şampiyonası (Avrupa Şampiyonası Elemesi) müsabakalarına; Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Yunanistan Milli Takımları katılacak.

Organizasyonda birinci olacak ülke, 17 Yaş altı kategorisinde Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. 6 ülkenin katılımıyla düzenlenecek organizasyonda müsabakalar her gün 15.00, 17.30, 20.00 saatlerinde Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak. 16 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak son gün müsabakaların ardından yapılacak ödül töreniyle de organizasyon sona erecek.