Vefalı öğrenciler şehitlerini unutmadı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksek Okulunun öğrencileri Manyas’ta örnek çalışmalara imza atıyorlar.

Manyas Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Mehmet İsel’in oluşturduğu ’Gönüllülük’ çalışmaları projesi kapsamında Manyas Müftülüğü Gençlik Koordinatörü ve Kredi Yurtlar Kurumu danışmanı Nurgül Çelik başkanlığında önce Manyas Çarşı Camisinde bahçesini temizleyen, çiçek soğanları diken öğrenciler bahçedeki yaprakları temizlerken, bankları da boyadılar. Gönüllü öğrenciler gurubu bugün de kırsal Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Şehit polis Cem Genç’in kabrinde bakım yaptılar, çiçek diktiler. Şehidin annesi Nurten Genç, babası Mehmet Genç ve Manyas Müftüsü Abdullah Bostan’da katılarak dua ettiler. Şehidin ailesi gençlere teşekkür ederken, duygulandılar.